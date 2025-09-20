Poodl (POODL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.33% Prisendring (1D) -3.02% Prisendring (7D) +3.63% Prisendring (7D) +3.63%

Poodl (POODL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har POODL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POODL er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POODL endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, -3.02% over 24 timer og +3.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Poodl (POODL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 161.35K$ 161.35K $ 161.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 214.88K$ 214.88K $ 214.88K Opplagsforsyning 75.09T 75.09T 75.09T Total forsyning 99,999,999,999,999.98 99,999,999,999,999.98 99,999,999,999,999.98

Nåværende markedsverdi på Poodl er $ 161.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POODL er 75.09T, med en total tilgang på 99999999999999.98. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 214.88K.