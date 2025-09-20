PooChain V2 (POOP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -1.54% Prisendring (1D) -3.49% Prisendring (7D) -4.45%

PooChain V2 (POOP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har POOP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POOP er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POOP endret seg med -1.54% i løpet av den siste timen, -3.49% over 24 timer og -4.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PooChain V2 (POOP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.57K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.57K Opplagsforsyning 999.78M Total forsyning 999,782,591.127502

Nåværende markedsverdi på PooChain V2 er $ 26.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POOP er 999.78M, med en total tilgang på 999782591.127502. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.57K.