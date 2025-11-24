Ponzimon pris i dag

Sanntids Ponzimon (PONZI) pris i dag er $ 0.00538977, med en 6.78% endring de siste 24 timene. Nåværende PONZI til USD konverteringssats er $ 0.00538977 per PONZI.

Ponzimon rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 31,891, med en sirkulerende forsyning på 5.92M PONZI. I løpet av de siste 24 timene PONZI har den blitt handlet mellom $ 0.00499645(laveste) og $ 0.00537662 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.519954, mens tidenes laveste notering var $ 0.00398362.

Kortsiktig har PONZI beveget seg +2.47% i løpet av den siste timen og -14.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Ponzimon (PONZI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.89K$ 31.89K $ 31.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 65.43K$ 65.43K $ 65.43K Opplagsforsyning 5.92M 5.92M 5.92M Total forsyning 12,140,416.062622 12,140,416.062622 12,140,416.062622

Nåværende markedsverdi på Ponzimon er $ 31.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PONZI er 5.92M, med en total tilgang på 12140416.062622. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.43K.