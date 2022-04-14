Ponzichu (PCHU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ponzichu (PCHU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ponzichu (PCHU) Informasjon Ponzichu ($PCHU) is a memecoin launched on the SUI blockchain, inspired by the cultural icon Pikachu. While humorous and meme-driven in its branding, the token introduces a deflationary mechanic designed to sustain long-term holder value: 2% of every transaction is automatically used to buy back $PCHU on the open market and send it to a burn wallet, reducing supply permanently. Ponzichu brings together the fun of meme culture and the innovation of automatic on-chain tokenomics. Offisiell nettside: https://ponzichu.xyz/ Kjøp PCHU nå!

Ponzichu (PCHU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ponzichu (PCHU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.23K $ 5.23K $ 5.23K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.23K $ 5.23K $ 5.23K All-time high: $ 0.00266093 $ 0.00266093 $ 0.00266093 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Ponzichu (PCHU) pris

Ponzichu (PCHU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ponzichu (PCHU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PCHU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PCHU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PCHUs tokenomics, kan du utforske PCHU tokenets livepris!

PCHU prisforutsigelse Vil du vite hvor PCHU kan være på vei? Vår PCHU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PCHU tokenets prisforutsigelse nå!

