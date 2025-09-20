Ponzichu (PCHU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000516 $ 0.00000516 $ 0.00000516 24 timer lav $ 0.00000563 $ 0.00000563 $ 0.00000563 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000516$ 0.00000516 $ 0.00000516 24 timer høy $ 0.00000563$ 0.00000563 $ 0.00000563 All Time High $ 0.00266093$ 0.00266093 $ 0.00266093 Laveste pris $ 0.00000361$ 0.00000361 $ 0.00000361 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -7.17% Prisendring (7D) +5.38% Prisendring (7D) +5.38%

Ponzichu (PCHU) sanntidsprisen er $0.00000523. I løpet av de siste 24 timene har PCHU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000516 og et toppnivå på $ 0.00000563, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PCHU er $ 0.00266093, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000361.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PCHU endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -7.17% over 24 timer og +5.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ponzichu (PCHU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ponzichu er $ 5.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PCHU er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.23K.