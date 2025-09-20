Pontoon (TOON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.07% Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) +1.05% Prisendring (7D) +1.05%

Pontoon (TOON) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TOON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOON er $ 1.28, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOON endret seg med +1.07% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +1.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pontoon (TOON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 446.82$ 446.82 $ 446.82 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.90K$ 1.90K $ 1.90K Opplagsforsyning 23.51M 23.51M 23.51M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pontoon er $ 446.82, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOON er 23.51M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.90K.