Ponchiqs (PONCH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ponchiqs (PONCH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ponchiqs (PONCH) Informasjon Ponchiqs Studio is redefining blockchain entertainment by creating the ultimate experience with Ponchiqs IP, a meta universe that seamlessly combines GameFi, Hollywood-style animations, and unique licensed merchandise products. Ponchiqs is driving mass adoption through its visionary games, including but not limited to AAA PC/console shooters and mobile mini-games on Telegram, all designed to integrate blockchain technology in an accessible and engaging way for a broad audience. Offisiell nettside: https://ponchiqs.com Kjøp PONCH nå!

Ponchiqs (PONCH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ponchiqs (PONCH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.20K $ 1.20K $ 1.20K Total forsyning: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Sirkulerende forsyning: $ 17.43M $ 17.43M $ 17.43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.50K $ 27.50K $ 27.50K All-time high: $ 0.636356 $ 0.636356 $ 0.636356 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Ponchiqs (PONCH) pris

Ponchiqs (PONCH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ponchiqs (PONCH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PONCH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PONCH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PONCHs tokenomics, kan du utforske PONCH tokenets livepris!

PONCH prisforutsigelse Vil du vite hvor PONCH kan være på vei? Vår PONCH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PONCH tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!