24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.636356 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.46% Prisendring (1D) +0.46% Prisendring (7D) -12.47%

Ponchiqs (PONCH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PONCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PONCH er $ 0.636356, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PONCH endret seg med +0.46% i løpet av den siste timen, +0.46% over 24 timer og -12.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ponchiqs (PONCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.13K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.03K Opplagsforsyning 17.43M Total forsyning 400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ponchiqs er $ 1.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PONCH er 17.43M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.03K.