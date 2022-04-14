Polter (POLTER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Polter (POLTER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Polter (POLTER) Informasjon Polter is a decentralized non-custodial lending and borrowing platform where depositors earn a percentage of the interest charged for borrowing. Since the cessation of the $GEIST platform on Fantom chain, there has been a demand for something similar to be available to the community. $POLTER was created to satisfy this demand using the same smart contract. Learning an important lesson from the previous protocol, flash-loans will be disabled on Polter. This will help to minimize risks to users of the platform. Offisiell nettside: https://polter.finance/ Teknisk dokument: https://polter.gitbook.io/polter/ Kjøp POLTER nå!

Polter (POLTER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Polter (POLTER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 48.21K $ 48.21K $ 48.21K Total forsyning: $ 91.48M $ 91.48M $ 91.48M Sirkulerende forsyning: $ 91.48M $ 91.48M $ 91.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 48.21K $ 48.21K $ 48.21K All-time high: $ 1.81 $ 1.81 $ 1.81 All-Time Low: $ 0.00037792 $ 0.00037792 $ 0.00037792 Nåværende pris: $ 0.00052701 $ 0.00052701 $ 0.00052701 Lær mer om Polter (POLTER) pris

Polter (POLTER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Polter (POLTER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POLTER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POLTER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POLTERs tokenomics, kan du utforske POLTER tokenets livepris!

POLTER prisforutsigelse Vil du vite hvor POLTER kan være på vei? Vår POLTER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se POLTER tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!