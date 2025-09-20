Polter (POLTER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.27% Prisendring (1D) +6.04% Prisendring (7D) -10.34% Prisendring (7D) -10.34%

Polter (POLTER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har POLTER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POLTER er $ 1.81, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POLTER endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, +6.04% over 24 timer og -10.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Polter (POLTER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.34K$ 54.34K $ 54.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.34K$ 54.34K $ 54.34K Opplagsforsyning 91.44M 91.44M 91.44M Total forsyning 91,441,905.60401608 91,441,905.60401608 91,441,905.60401608

Nåværende markedsverdi på Polter er $ 54.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POLTER er 91.44M, med en total tilgang på 91441905.60401608. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.34K.