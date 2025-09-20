PolkaWar (PWAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -0.49% Prisendring (7D) +13.15% Prisendring (7D) +13.15%

PolkaWar (PWAR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PWAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PWAR er $ 1.17, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PWAR endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -0.49% over 24 timer og +13.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PolkaWar (PWAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 47.02K$ 47.02K $ 47.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 58.35K$ 58.35K $ 58.35K Opplagsforsyning 71.60M 71.60M 71.60M Total forsyning 88,845,848.0 88,845,848.0 88,845,848.0

Nåværende markedsverdi på PolkaWar er $ 47.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PWAR er 71.60M, med en total tilgang på 88845848.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 58.35K.