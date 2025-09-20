Polkarare (PRARE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00101272 $ 0.00101272 $ 0.00101272 24 timer lav $ 0.00121568 $ 0.00121568 $ 0.00121568 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00101272$ 0.00101272 $ 0.00101272 24 timer høy $ 0.00121568$ 0.00121568 $ 0.00121568 All Time High $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -10.79% Prisendring (7D) +16.15% Prisendring (7D) +16.15%

Polkarare (PRARE) sanntidsprisen er $0.00108262. I løpet av de siste 24 timene har PRARE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00101272 og et toppnivå på $ 0.00121568, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRARE er $ 1.35, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRARE endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -10.79% over 24 timer og +16.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Polkarare (PRARE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 55.27K$ 55.27K $ 55.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 108.26K$ 108.26K $ 108.26K Opplagsforsyning 51.05M 51.05M 51.05M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Polkarare er $ 55.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRARE er 51.05M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 108.26K.