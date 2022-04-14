Polkamarkets (POLK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Polkamarkets (POLK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Polkamarkets (POLK) Informasjon Polkamarkets is a DeFi-Powered Prediction Market built for cross-chain information exchange and trading, where users take positions on outcomes of real world events–in a decentralized and interoperable platform on Polkadot. Users can monetise their forecasts of future outcomes and events within an interoperable and decentralized infrastructure, where your beliefs become assets with financial value traded openly on the market. Buy & Sell fractions of event outcomes, or even create your own events where others can take their own positions. Participate & Provide Liquidity to Earn. Offisiell nettside: https://www.polkamarkets.com/ Kjøp POLK nå!

Polkamarkets (POLK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Polkamarkets (POLK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 794.51K $ 794.51K $ 794.51K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 794.51K $ 794.51K $ 794.51K All-time high: $ 4.18 $ 4.18 $ 4.18 All-Time Low: $ 0.00561973 $ 0.00561973 $ 0.00561973 Nåværende pris: $ 0.00794514 $ 0.00794514 $ 0.00794514 Lær mer om Polkamarkets (POLK) pris

Polkamarkets (POLK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Polkamarkets (POLK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POLK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POLK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POLKs tokenomics, kan du utforske POLK tokenets livepris!

