Dagens Polkamarkets livepris er 0.00846304 USD. Spor prisoppdateringer for POLK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Mer om POLK

POLK Prisinformasjon

POLK Offisiell nettside

POLK tokenomics

POLK Prisprognose

Polkamarkets Pris (POLK)

1 POLK til USD livepris:

$0.00845403
$0.00845403
-0.30%1D
Polkamarkets (POLK) Live prisdiagram
Polkamarkets (POLK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00836086
$ 0.00836086
24 timer lav
$ 0.00848997
$ 0.00848997
24 timer høy

$ 0.00836086
$ 0.00836086

$ 0.00848997
$ 0.00848997

$ 4.18
$ 4.18

$ 0.00561973
$ 0.00561973

-0.15%

-0.24%

-5.71%

-5.71%

Polkamarkets (POLK) sanntidsprisen er $0.00846304. I løpet av de siste 24 timene har POLK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00836086 og et toppnivå på $ 0.00848997, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POLK er $ 4.18, mens den rekordlave prisen er $ 0.00561973.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POLK endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -0.24% over 24 timer og -5.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Polkamarkets (POLK) Markedsinformasjon

$ 848.66K
$ 848.66K

--
--

$ 848.66K
$ 848.66K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Polkamarkets er $ 848.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POLK er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 848.66K.

Polkamarkets (POLK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Polkamarkets til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Polkamarkets til USD ble $ -0.0009789257.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Polkamarkets til USD ble $ -0.0006888000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Polkamarkets til USD ble $ +0.002323371297310509.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.24%
30 dager$ -0.0009789257-11.56%
60 dager$ -0.0006888000-8.13%
90 dager$ +0.002323371297310509+37.84%

Hva er Polkamarkets (POLK)

Polkamarkets is a DeFi-Powered Prediction Market built for cross-chain information exchange and trading, where users take positions on outcomes of real world events–in a decentralized and interoperable platform on Polkadot. Users can monetise their forecasts of future outcomes and events within an interoperable and decentralized infrastructure, where your beliefs become assets with financial value traded openly on the market. Buy & Sell fractions of event outcomes, or even create your own events where others can take their own positions. Participate & Provide Liquidity to Earn.

Polkamarkets (POLK) Ressurs

Offisiell nettside

Polkamarkets Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Polkamarkets (POLK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Polkamarkets (POLK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Polkamarkets.

Sjekk Polkamarketsprisprognosen nå!

POLK til lokale valutaer

Polkamarkets (POLK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Polkamarkets (POLK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om POLK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Polkamarkets (POLK)

Hvor mye er Polkamarkets (POLK) verdt i dag?
Live POLK prisen i USD er 0.00846304 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende POLK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på POLK til USD er $ 0.00846304. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Polkamarkets?
Markedsverdien for POLK er $ 848.66K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av POLK?
Den sirkulerende forsyningen av POLK er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPOLK ?
POLK oppnådde en ATH-pris på 4.18 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på POLK?
POLK så en ATL-pris på 0.00561973 USD.
Hva er handelsvolumet til POLK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for POLK er -- USD.
Vil POLK gå høyere i år?
POLK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut POLK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Polkamarkets (POLK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.