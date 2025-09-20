Polkamarkets (POLK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00836086 $ 0.00836086 $ 0.00836086 24 timer lav $ 0.00848997 $ 0.00848997 $ 0.00848997 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00836086$ 0.00836086 $ 0.00836086 24 timer høy $ 0.00848997$ 0.00848997 $ 0.00848997 All Time High $ 4.18$ 4.18 $ 4.18 Laveste pris $ 0.00561973$ 0.00561973 $ 0.00561973 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -0.24% Prisendring (7D) -5.71% Prisendring (7D) -5.71%

Polkamarkets (POLK) sanntidsprisen er $0.00846304. I løpet av de siste 24 timene har POLK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00836086 og et toppnivå på $ 0.00848997, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POLK er $ 4.18, mens den rekordlave prisen er $ 0.00561973.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POLK endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -0.24% over 24 timer og -5.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Polkamarkets (POLK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 848.66K$ 848.66K $ 848.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 848.66K$ 848.66K $ 848.66K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Polkamarkets er $ 848.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POLK er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 848.66K.