Polkagold (PGOLD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Polkagold (PGOLD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Polkagold (PGOLD) Informasjon Polkagold is a first of it's kind commodity that seeks to leverage the combined synergies of the Polkadot & Algorand Community. 100% of the supply was released into LP from Genesis - Max Supply of 10 million all circulating. This means, just like Satoshi, had to mine his first Bitcoin - everyone had to buy their first PGOLD - no free handouts, for the fairest distribution. For Full Details on how PGOLD works please visit our website: https://www.polkagold.tech/ Offisiell nettside: https://www.polkagold.tech/ Teknisk dokument: https://www.polkagold.tech/ Kjøp PGOLD nå!

Polkagold (PGOLD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Polkagold (PGOLD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 328.50K Total forsyning: $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 328.50K All-time high: $ 0.279468 All-Time Low: $ 0.02859577 Nåværende pris: $ 0.03285424 Lær mer om Polkagold (PGOLD) pris

Polkagold (PGOLD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Polkagold (PGOLD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PGOLD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PGOLD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PGOLDs tokenomics, kan du utforske PGOLD tokenets livepris!

PGOLD prisforutsigelse Vil du vite hvor PGOLD kan være på vei? Vår PGOLD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PGOLD tokenets prisforutsigelse nå!

