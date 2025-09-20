Polkagold (PGOLD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.03555938 24 timer høy $ 0.03688599 All Time High $ 0.279468 Laveste pris $ 0.02859577 Prisendring (1H) +0.57% Prisendring (1D) -1.47% Prisendring (7D) -3.20%

Polkagold (PGOLD) sanntidsprisen er $0.03617527. I løpet av de siste 24 timene har PGOLD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03555938 og et toppnivå på $ 0.03688599, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PGOLD er $ 0.279468, mens den rekordlave prisen er $ 0.02859577.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PGOLD endret seg med +0.57% i løpet av den siste timen, -1.47% over 24 timer og -3.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Polkagold (PGOLD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 361.27K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 361.27K Opplagsforsyning 10.00M Total forsyning 9,999,985.0

Nåværende markedsverdi på Polkagold er $ 361.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PGOLD er 10.00M, med en total tilgang på 9999985.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 361.27K.