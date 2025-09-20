Polkadex (PDEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.06344 24 timer høy $ 0.068699 All Time High $ 39.38 Laveste pris $ 0.051192 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -2.58% Prisendring (7D) +6.75%

Polkadex (PDEX) sanntidsprisen er $0.066892. I løpet av de siste 24 timene har PDEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.06344 og et toppnivå på $ 0.068699, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PDEX er $ 39.38, mens den rekordlave prisen er $ 0.051192.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PDEX endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -2.58% over 24 timer og +6.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Polkadex (PDEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 486.52K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 486.52K Opplagsforsyning 7.46M Total forsyning 7,460,000.0

Nåværende markedsverdi på Polkadex er $ 486.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PDEX er 7.46M, med en total tilgang på 7460000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 486.52K.