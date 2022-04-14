Politickle (TICKL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Politickle (TICKL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Politickle (TICKL) Informasjon Politickle is an AI-driven platform that redefines how we engage with the news. Combining sharp political satire with witty cartoons and viral memes, it takes the chaos of today's headlines and transforms them into digestible, laugh-out-loud commentary. With a focus on exposing the absurdities of modern politics, culture, and media, Politickle aims to entertain, inform, and spark conversations. More than just a satirical news brand, Politickle is a movement for critical thinking and humor in a world often bogged down by noise and bias. Leveraging cutting-edge AI tools, it crafts timely content that resonates with a millennial audience hungry for smart, irreverent takes on current events. From hilarious memes to biting commentary, Politickle delivers the punchline we all need to navigate the nonsense. Offisiell nettside: https://www.politickle.ai Kjøp TICKL nå!

Politickle (TICKL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Politickle (TICKL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 77.09K $ 77.09K $ 77.09K Total forsyning: $ 962.46M $ 962.46M $ 962.46M Sirkulerende forsyning: $ 962.46M $ 962.46M $ 962.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 77.09K $ 77.09K $ 77.09K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Politickle (TICKL) pris

Politickle (TICKL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Politickle (TICKL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TICKL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TICKL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TICKLs tokenomics, kan du utforske TICKL tokenets livepris!

TICKL prisforutsigelse Vil du vite hvor TICKL kan være på vei? Vår TICKL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TICKL tokenets prisforutsigelse nå!

