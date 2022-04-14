Polaris Share (POLA) tokenomics

Polaris Share (POLA) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Polaris Share (POLA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Polaris Share (POLA) Informasjon

Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users.

This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services

Offisiell nettside:
https://polarishare.io/
Teknisk dokument:
https://documents.polarishare.io/whitepaper/eng

Polaris Share (POLA) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Polaris Share (POLA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 7.62M
$ 7.62M$ 7.62M
Total forsyning:
$ 4.60B
$ 4.60B$ 4.60B
Sirkulerende forsyning:
$ 525.99M
$ 525.99M$ 525.99M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 66.63M
$ 66.63M$ 66.63M
All-time high:
$ 0.522685
$ 0.522685$ 0.522685
All-Time Low:
$ 0.00785633
$ 0.00785633$ 0.00785633
Nåværende pris:
$ 0.01448479
$ 0.01448479$ 0.01448479

Polaris Share (POLA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Polaris Share (POLA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet POLA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange POLA tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår POLAs tokenomics, kan du utforske POLA tokenets livepris!

POLA prisforutsigelse

Vil du vite hvor POLA kan være på vei? Vår POLA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.