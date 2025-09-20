Polaris Share (POLA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01463675 24 timer lav $ 0.01498458 24 timer høy All Time High $ 0.522685 Laveste pris $ 0.00785633 Prisendring (1H) +0.88% Prisendring (1D) -0.39% Prisendring (7D) -0.35%

Polaris Share (POLA) sanntidsprisen er $0.01487917. I løpet av de siste 24 timene har POLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01463675 og et toppnivå på $ 0.01498458, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POLA er $ 0.522685, mens den rekordlave prisen er $ 0.00785633.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POLA endret seg med +0.88% i løpet av den siste timen, -0.39% over 24 timer og -0.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Polaris Share (POLA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.83M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 68.44M Opplagsforsyning 525.99M Total forsyning 4,599,999,999.0

Nåværende markedsverdi på Polaris Share er $ 7.83M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POLA er 525.99M, med en total tilgang på 4599999999.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.44M.