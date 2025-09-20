Dagens Polaris Share livepris er 0.01487917 USD. Spor prisoppdateringer for POLA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk POLA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Polaris Share livepris er 0.01487917 USD. Spor prisoppdateringer for POLA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk POLA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Polaris Share Logo

Polaris Share Pris (POLA)

Ikke oppført

1 POLA til USD livepris:

$0.01487917
$0.01487917
-0.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Polaris Share (POLA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:42:29 (UTC+8)

Polaris Share (POLA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01463675
$ 0.01463675
24 timer lav
$ 0.01498458
$ 0.01498458
24 timer høy

$ 0.01463675
$ 0.01463675

$ 0.01498458
$ 0.01498458

$ 0.522685
$ 0.522685

$ 0.00785633
$ 0.00785633

+0.88%

-0.39%

-0.35%

-0.35%

Polaris Share (POLA) sanntidsprisen er $0.01487917. I løpet av de siste 24 timene har POLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01463675 og et toppnivå på $ 0.01498458, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POLA er $ 0.522685, mens den rekordlave prisen er $ 0.00785633.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POLA endret seg med +0.88% i løpet av den siste timen, -0.39% over 24 timer og -0.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Polaris Share (POLA) Markedsinformasjon

$ 7.83M
$ 7.83M

--
--

$ 68.44M
$ 68.44M

525.99M
525.99M

4,599,999,999.0
4,599,999,999.0

Nåværende markedsverdi på Polaris Share er $ 7.83M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POLA er 525.99M, med en total tilgang på 4599999999.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.44M.

Polaris Share (POLA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Polaris Share til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Polaris Share til USD ble $ -0.0004586221.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Polaris Share til USD ble $ -0.0022183250.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Polaris Share til USD ble $ -0.000798055015813888.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.39%
30 dager$ -0.0004586221-3.08%
60 dager$ -0.0022183250-14.90%
90 dager$ -0.000798055015813888-5.09%

Hva er Polaris Share (POLA)

Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users. This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Polaris Share (POLA) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Polaris Share Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Polaris Share (POLA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Polaris Share (POLA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Polaris Share.

Sjekk Polaris Shareprisprognosen nå!

POLA til lokale valutaer

Polaris Share (POLA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Polaris Share (POLA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om POLA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Polaris Share (POLA)

Hvor mye er Polaris Share (POLA) verdt i dag?
Live POLA prisen i USD er 0.01487917 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende POLA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på POLA til USD er $ 0.01487917. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Polaris Share?
Markedsverdien for POLA er $ 7.83M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av POLA?
Den sirkulerende forsyningen av POLA er 525.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPOLA ?
POLA oppnådde en ATH-pris på 0.522685 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på POLA?
POLA så en ATL-pris på 0.00785633 USD.
Hva er handelsvolumet til POLA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for POLA er -- USD.
Vil POLA gå høyere i år?
POLA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut POLA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:42:29 (UTC+8)

