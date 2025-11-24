POL Staked WBERA pris i dag

Sanntids POL Staked WBERA (SWBERA) pris i dag er $ 1.26, med en 2.07% endring de siste 24 timene. Nåværende SWBERA til USD konverteringssats er $ 1.26 per SWBERA.

POL Staked WBERA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 24,425,368, med en sirkulerende forsyning på 19.31M SWBERA. I løpet av de siste 24 timene SWBERA har den blitt handlet mellom $ 1.22(laveste) og $ 1.3 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 6.33, mens tidenes laveste notering var $ 1.19.

Kortsiktig har SWBERA beveget seg +0.71% i løpet av den siste timen og -42.76% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

POL Staked WBERA (SWBERA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.43M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.43M Opplagsforsyning 19.31M Total forsyning 19,310,427.79711898

