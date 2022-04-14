PokPok Golden Egg (PEGG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PokPok Golden Egg (PEGG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PokPok Golden Egg (PEGG) Informasjon PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options. Offisiell nettside: https://pokpok.io Teknisk dokument: https://pokpok.gitbook.io Kjøp PEGG nå!

PokPok Golden Egg (PEGG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PokPok Golden Egg (PEGG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 522.05K $ 522.05K $ 522.05K Total forsyning: $ 10.58M $ 10.58M $ 10.58M Sirkulerende forsyning: $ 8.16M $ 8.16M $ 8.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 677.30K $ 677.30K $ 677.30K All-time high: $ 5.81 $ 5.81 $ 5.81 All-Time Low: $ 0.055458 $ 0.055458 $ 0.055458 Nåværende pris: $ 0.064925 $ 0.064925 $ 0.064925 Lær mer om PokPok Golden Egg (PEGG) pris

PokPok Golden Egg (PEGG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PokPok Golden Egg (PEGG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEGG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEGG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEGGs tokenomics, kan du utforske PEGG tokenets livepris!

PEGG prisforutsigelse Vil du vite hvor PEGG kan være på vei? Vår PEGG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PEGG tokenets prisforutsigelse nå!

