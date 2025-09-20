PokPok Golden Egg (PEGG) Prisinformasjon (USD)

PokPok Golden Egg (PEGG) sanntidsprisen er $0.074831. I løpet av de siste 24 timene har PEGG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.072788 og et toppnivå på $ 0.075202, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEGG er $ 5.81, mens den rekordlave prisen er $ 0.055458.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEGG endret seg med +0.63% i løpet av den siste timen, -0.22% over 24 timer og -12.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PokPok Golden Egg (PEGG) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på PokPok Golden Egg er $ 610.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEGG er 8.16M, med en total tilgang på 10582262.89381933. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 792.41K.