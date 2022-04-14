Pojak (PJ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pojak (PJ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pojak (PJ) Informasjon Pojak watched as the world played hot potato with CTO shit coins. Now, it's his moment. With Pepe's legendary meme power and Wojak's emotional depth, Pojak brings a new level of influence, wealth, and ethics. Born into meme royalty with luxury and wisdom from Pepe and Wojak, he faced hardship when the original developer rugged the project. The community rose up and took control. Pojak was reborn, stronger and more determined. Offisiell nettside: https://www.pojakonsol.com Kjøp PJ nå!

Pojak (PJ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pojak (PJ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.99K $ 11.99K $ 11.99K Total forsyning: $ 946.18M $ 946.18M $ 946.18M Sirkulerende forsyning: $ 946.18M $ 946.18M $ 946.18M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.99K $ 11.99K $ 11.99K All-time high: $ 0.00260268 $ 0.00260268 $ 0.00260268 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pojak (PJ) pris

Pojak (PJ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pojak (PJ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PJ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PJ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PJs tokenomics, kan du utforske PJ tokenets livepris!

