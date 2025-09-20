Poison Finance (POI$ON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00256536 24 timer lav $ 0.00257424 24 timer høy All Time High $ 2.58 Laveste pris $ 0.00182378 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -14.29%

Poison Finance (POI$ON) sanntidsprisen er $0.00257369. I løpet av de siste 24 timene har POI$ON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00256536 og et toppnivå på $ 0.00257424, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POI$ON er $ 2.58, mens den rekordlave prisen er $ 0.00182378.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POI$ON endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -14.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Poison Finance (POI$ON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.57K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.59K Opplagsforsyning 8.77M Total forsyning 11,496,691.28615043

Nåværende markedsverdi på Poison Finance er $ 22.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POI$ON er 8.77M, med en total tilgang på 11496691.28615043. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.59K.