Poggers pris i dag

Sanntids Poggers ($POGGERS) pris i dag er $ 0.00003519, med en 3.26% endring de siste 24 timene. Nåværende $POGGERS til USD konverteringssats er $ 0.00003519 per $POGGERS.

Poggers rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 34,658, med en sirkulerende forsyning på 984.67M $POGGERS. I løpet av de siste 24 timene $POGGERS har den blitt handlet mellom $ 0.00003377(laveste) og $ 0.00003554 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00041219, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003249.

Kortsiktig har $POGGERS beveget seg +0.10% i løpet av den siste timen og -5.40% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Poggers ($POGGERS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.66K$ 34.66K $ 34.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.66K$ 34.66K $ 34.66K Opplagsforsyning 984.67M 984.67M 984.67M Total forsyning 984,674,629.4162228 984,674,629.4162228 984,674,629.4162228

Nåværende markedsverdi på Poggers er $ 34.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $POGGERS er 984.67M, med en total tilgang på 984674629.4162228. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.66K.