Pocketcoin (PKOIN) Informasjon Pocketnet is a decentralized social network based on the blockchain. There is no central authority or corporation. Platform is run by equal nodes on a blockchain with no centralized server. All revenue is split between node operators and content creators. Node operators stake Pocketcoin in order to mint blocks with rewards and transactions fees. Half of rewards in each block go to content creators based on ratings their content gathers from users. Read more in the article. Offisiell nettside: https://pocketnet.app/ Kjøp PKOIN nå!

Pocketcoin (PKOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pocketcoin (PKOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.19M $ 8.19M $ 8.19M Total forsyning: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Sirkulerende forsyning: $ 11.42M $ 11.42M $ 11.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.82M $ 8.82M $ 8.82M All-time high: $ 6.71 $ 6.71 $ 6.71 All-Time Low: $ 0.096816 $ 0.096816 $ 0.096816 Nåværende pris: $ 0.717369 $ 0.717369 $ 0.717369 Lær mer om Pocketcoin (PKOIN) pris

Pocketcoin (PKOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pocketcoin (PKOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PKOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PKOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PKOINs tokenomics, kan du utforske PKOIN tokenets livepris!

