Pocketcoin (PKOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.726743 24 timer høy $ 0.732335 All Time High $ 6.71 Laveste pris $ 0.096816 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.14% Prisendring (7D) -0.90%

Pocketcoin (PKOIN) sanntidsprisen er $0.728589. I løpet av de siste 24 timene har PKOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.726743 og et toppnivå på $ 0.732335, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PKOIN er $ 6.71, mens den rekordlave prisen er $ 0.096816.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PKOIN endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.14% over 24 timer og -0.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pocketcoin (PKOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.32M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.95M Opplagsforsyning 11.42M Total forsyning 12,289,450.0

Nåværende markedsverdi på Pocketcoin er $ 8.32M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PKOIN er 11.42M, med en total tilgang på 12289450.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.95M.