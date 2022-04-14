PNP Exchange (PNP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PNP Exchange (PNP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PNP Exchange (PNP) Informasjon Predictandpump (PNP), aimed at making prediction markets fully permissionless and accessible. No orderbook, No illiquid markets. Trade your sentiments directly against the bonding curve permissionlesly! pnp.exchange embodies the concept of "correct-by-construction" markets: we start from facts we want to know, then deliberately design markets to optimally elicit that information from participants. Any user can pose a question about future events, create an instantly tradable market around it, and earn fees from the trading pool. Offisiell nettside: https://www.pnp.exchange Kjøp PNP nå!

PNP Exchange (PNP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PNP Exchange (PNP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 881.65K $ 881.65K $ 881.65K Total forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Sirkulerende forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 881.65K $ 881.65K $ 881.65K All-time high: $ 0.00478404 $ 0.00478404 $ 0.00478404 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00087985 $ 0.00087985 $ 0.00087985 Lær mer om PNP Exchange (PNP) pris

PNP Exchange (PNP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PNP Exchange (PNP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PNP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PNP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PNPs tokenomics, kan du utforske PNP tokenets livepris!

PNP prisforutsigelse Vil du vite hvor PNP kan være på vei? Vår PNP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PNP tokenets prisforutsigelse nå!

