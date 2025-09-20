Dagens PNP Exchange livepris er 0.00109556 USD. Spor prisoppdateringer for PNP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PNP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PNP Exchange livepris er 0.00109556 USD. Spor prisoppdateringer for PNP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PNP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

PNP Exchange Pris (PNP)

1 PNP til USD livepris:

$0.00109556
$0.00109556
-12.20%1D
PNP Exchange (PNP) Live prisdiagram
PNP Exchange (PNP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00110292
$ 0.00110292
24 timer lav
$ 0.00127414
$ 0.00127414
24 timer høy

$ 0.00110292
$ 0.00110292

$ 0.00127414
$ 0.00127414

$ 0.00478404
$ 0.00478404

$ 0
$ 0

-7.55%

-12.23%

-52.84%

-52.84%

PNP Exchange (PNP) sanntidsprisen er $0.00109556. I løpet av de siste 24 timene har PNP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00110292 og et toppnivå på $ 0.00127414, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PNP er $ 0.00478404, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PNP endret seg med -7.55% i løpet av den siste timen, -12.23% over 24 timer og -52.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PNP Exchange (PNP) Markedsinformasjon

$ 1.10M
$ 1.10M

--
--

$ 1.10M
$ 1.10M

999.98M
999.98M

999,976,863.36
999,976,863.36

Nåværende markedsverdi på PNP Exchange er $ 1.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PNP er 999.98M, med en total tilgang på 999976863.36. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.10M.

PNP Exchange (PNP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på PNP Exchange til USD ble $ -0.000152798779615061.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PNP Exchange til USD ble $ +0.0001394781.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PNP Exchange til USD ble $ -0.0001563295.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PNP Exchange til USD ble $ +0.0001203119571229282.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000152798779615061-12.23%
30 dager$ +0.0001394781+12.73%
60 dager$ -0.0001563295-14.26%
90 dager$ +0.0001203119571229282+12.34%

Hva er PNP Exchange (PNP)

Predictandpump (PNP), aimed at making prediction markets fully permissionless and accessible. No orderbook, No illiquid markets. Trade your sentiments directly against the bonding curve permissionlesly! pnp.exchange embodies the concept of "correct-by-construction" markets: we start from facts we want to know, then deliberately design markets to optimally elicit that information from participants. Any user can pose a question about future events, create an instantly tradable market around it, and earn fees from the trading pool.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

PNP Exchange (PNP) Ressurs

PNP Exchange Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PNP Exchange (PNP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PNP Exchange (PNP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PNP Exchange.

PNP til lokale valutaer

PNP Exchange (PNP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PNP Exchange (PNP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PNP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om PNP Exchange (PNP)

Hvor mye er PNP Exchange (PNP) verdt i dag?
Live PNP prisen i USD er 0.00109556 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PNP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PNP til USD er $ 0.00109556. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PNP Exchange?
Markedsverdien for PNP er $ 1.10M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PNP?
Den sirkulerende forsyningen av PNP er 999.98M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPNP ?
PNP oppnådde en ATH-pris på 0.00478404 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PNP?
PNP så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PNP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PNP er -- USD.
Vil PNP gå høyere i år?
PNP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PNP prisprognosen for en mer grundig analyse.
PNP Exchange (PNP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

