PNP Exchange (PNP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00110292 $ 0.00110292 $ 0.00110292 24 timer lav $ 0.00127414 $ 0.00127414 $ 0.00127414 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00110292$ 0.00110292 $ 0.00110292 24 timer høy $ 0.00127414$ 0.00127414 $ 0.00127414 All Time High $ 0.00478404$ 0.00478404 $ 0.00478404 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -7.55% Prisendring (1D) -12.23% Prisendring (7D) -52.84% Prisendring (7D) -52.84%

PNP Exchange (PNP) sanntidsprisen er $0.00109556. I løpet av de siste 24 timene har PNP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00110292 og et toppnivå på $ 0.00127414, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PNP er $ 0.00478404, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PNP endret seg med -7.55% i løpet av den siste timen, -12.23% over 24 timer og -52.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PNP Exchange (PNP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Opplagsforsyning 999.98M 999.98M 999.98M Total forsyning 999,976,863.36 999,976,863.36 999,976,863.36

Nåværende markedsverdi på PNP Exchange er $ 1.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PNP er 999.98M, med en total tilgang på 999976863.36. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.10M.