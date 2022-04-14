PNL Games (PNL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PNL Games (PNL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PNL Games (PNL) Informasjon PNL Games is the first fully on-chain PVP trading competition. Players contribute (X) SOL to a shared pot and trade against each other in real-time. Our protocol tracks each wallet’s PNL, and the top performer wins the entire pot. We're scaling with private matches, custom game modes, referral rewards, staking, social sync, and more — all designed to create the most competitive and rewarding trading experience on Solana. Offisiell nettside: https://www.pnlgames.com/ Teknisk dokument: https://docs.pnlgames.com/ Kjøp PNL nå!

PNL Games (PNL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PNL Games (PNL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.84K $ 5.84K $ 5.84K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 950.03M $ 950.03M $ 950.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.14K $ 6.14K $ 6.14K All-time high: $ 0.00092312 $ 0.00092312 $ 0.00092312 All-Time Low: $ 0.00000362 $ 0.00000362 $ 0.00000362 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om PNL Games (PNL) pris

PNL Games (PNL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PNL Games (PNL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PNL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PNL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PNLs tokenomics, kan du utforske PNL tokenets livepris!

PNL prisforutsigelse Vil du vite hvor PNL kan være på vei? Vår PNL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PNL tokenets prisforutsigelse nå!

