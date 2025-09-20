PNL Games (PNL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +6.30% Prisendring (7D) +6.30%

PNL Games (PNL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PNL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PNL er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PNL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +6.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PNL Games (PNL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.84K$ 5.84K $ 5.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Opplagsforsyning 950.03M 950.03M 950.03M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PNL Games er $ 5.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PNL er 950.03M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.14K.