PLYR L1 (PLYR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PLYR L1 (PLYR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PLYR L1 (PLYR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PLYR L1 (PLYR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 316.68K $ 316.68K $ 316.68K Total forsyning: $ 749.98M $ 749.98M $ 749.98M Sirkulerende forsyning: $ 122.46M $ 122.46M $ 122.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M All-time high: $ 0.02441299 $ 0.02441299 $ 0.02441299 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0025859 $ 0.0025859 $ 0.0025859

PLYR L1 (PLYR) Informasjon Offisiell nettside: https://plyr.network Teknisk dokument: https://whitepaper.plyr.network

PLYR L1 (PLYR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PLYR L1 (PLYR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PLYR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PLYR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

PLYR prisforutsigelse Vil du vite hvor PLYR kan være på vei? Vår PLYR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

