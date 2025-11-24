PLYR L1 pris i dag

Sanntids PLYR L1 (PLYR) pris i dag er $ 0.00256178, med en 3.62% endring de siste 24 timene. Nåværende PLYR til USD konverteringssats er $ 0.00256178 per PLYR.

PLYR L1 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 313,721, med en sirkulerende forsyning på 122.46M PLYR. I løpet av de siste 24 timene PLYR har den blitt handlet mellom $ 0.00073985(laveste) og $ 0.00266243 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02441299, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000707.

Kortsiktig har PLYR beveget seg -0.37% i løpet av den siste timen og -14.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PLYR L1 (PLYR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 313.72K$ 313.72K $ 313.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Opplagsforsyning 122.46M 122.46M 122.46M Total forsyning 749,980,862.2634561 749,980,862.2634561 749,980,862.2634561

