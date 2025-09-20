PlutusDAO (PLS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02121129 24 timer lav $ 0.02173073 24 timer høy All Time High $ 1.42 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.97% Prisendring (7D) +9.45%

PlutusDAO (PLS) sanntidsprisen er $0.02130123. I løpet av de siste 24 timene har PLS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02121129 og et toppnivå på $ 0.02173073, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLS er $ 1.42, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.97% over 24 timer og +9.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PlutusDAO (PLS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 987.16K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.13M Opplagsforsyning 46.34M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PlutusDAO er $ 987.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLS er 46.34M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.13M.