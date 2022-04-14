Plush Pepe (PPEPE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Plush Pepe (PPEPE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Plush Pepe (PPEPE) Informasjon Plush Pepe (PPEPE) is a jetton-based memecoin on the TON blockchain boldly backed by a tweet from Telegram founder Pavel Durov. Featuring a transparent tokenomics framework—3% buy/sell tax, 10% auto‑burn, and 80% rewards in Toncoin to holders—the project incentivizes long-term community participation. Traded on Ston.fi and DeDust, Plush Pepe already boasts nearly 500 holders. Its auto‑burn mechanism reduces circulating supply over time, aligning holder rewards with increased Toncoin utility and scarcity. Offisiell nettside: https://plushpepe.org/ Kjøp PPEPE nå!

Plush Pepe (PPEPE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Plush Pepe (PPEPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.77K $ 9.77K $ 9.77K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.77K $ 9.77K $ 9.77K All-time high: $ 0.00369276 $ 0.00369276 $ 0.00369276 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Plush Pepe (PPEPE) pris

Plush Pepe (PPEPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Plush Pepe (PPEPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PPEPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PPEPE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PPEPEs tokenomics, kan du utforske PPEPE tokenets livepris!

PPEPE prisforutsigelse Vil du vite hvor PPEPE kan være på vei? Vår PPEPE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PPEPE tokenets prisforutsigelse nå!

