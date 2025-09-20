Dagens Plush Pepe livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PPEPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PPEPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Plush Pepe livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PPEPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PPEPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Plush Pepe Logo

Plush Pepe Pris (PPEPE)

Ikke oppført

1 PPEPE til USD livepris:

$0.00010711
-0.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Plush Pepe (PPEPE) Live prisdiagram
Plush Pepe (PPEPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.00369276
$ 0
--

-0.38%

-9.77%

-9.77%

Plush Pepe (PPEPE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PPEPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PPEPE er $ 0.00369276, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PPEPE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.38% over 24 timer og -9.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Plush Pepe (PPEPE) Markedsinformasjon

$ 10.71K
--
$ 10.71K
100.00M
100,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Plush Pepe er $ 10.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PPEPE er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.71K.

Plush Pepe (PPEPE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Plush Pepe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Plush Pepe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Plush Pepe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Plush Pepe til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.38%
30 dager$ 0-43.08%
60 dager$ 0-69.85%
90 dager$ 0--

Hva er Plush Pepe (PPEPE)

Plush Pepe (PPEPE) is a jetton-based memecoin on the TON blockchain boldly backed by a tweet from Telegram founder Pavel Durov. Featuring a transparent tokenomics framework—3% buy/sell tax, 10% auto‑burn, and 80% rewards in Toncoin to holders—the project incentivizes long-term community participation. Traded on Ston.fi and DeDust, Plush Pepe already boasts nearly 500 holders. Its auto‑burn mechanism reduces circulating supply over time, aligning holder rewards with increased Toncoin utility and scarcity.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Plush Pepe (PPEPE) Ressurs

Offisiell nettside

Plush Pepe Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Plush Pepe (PPEPE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Plush Pepe (PPEPE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Plush Pepe.

Sjekk Plush Pepeprisprognosen nå!

PPEPE til lokale valutaer

Plush Pepe (PPEPE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Plush Pepe (PPEPE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PPEPE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Plush Pepe (PPEPE)

Hvor mye er Plush Pepe (PPEPE) verdt i dag?
Live PPEPE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PPEPE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PPEPE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Plush Pepe?
Markedsverdien for PPEPE er $ 10.71K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PPEPE?
Den sirkulerende forsyningen av PPEPE er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPPEPE ?
PPEPE oppnådde en ATH-pris på 0.00369276 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PPEPE?
PPEPE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PPEPE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PPEPE er -- USD.
Vil PPEPE gå høyere i år?
PPEPE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PPEPE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:28:55 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.