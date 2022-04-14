Plume USD (PUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Plume USD (PUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Plume USD (PUSD) Informasjon Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem. Offisiell nettside: https://pusd.plume.org/ Teknisk dokument: https://docs.plume.org/plume/plume-chain/official-tokens/plume-usd Kjøp PUSD nå!

Plume USD (PUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Plume USD (PUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.34M $ 14.34M $ 14.34M Total forsyning: $ 14.47M $ 14.47M $ 14.47M Sirkulerende forsyning: $ 14.41M $ 14.41M $ 14.41M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.34M $ 14.34M $ 14.34M All-time high: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 All-Time Low: $ 0.981207 $ 0.981207 $ 0.981207 Nåværende pris: $ 0.994383 $ 0.994383 $ 0.994383 Lær mer om Plume USD (PUSD) pris

Plume USD (PUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Plume USD (PUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUSDs tokenomics, kan du utforske PUSD tokenets livepris!

PUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor PUSD kan være på vei? Vår PUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PUSD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!