Plume USD (PUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.995254 24 timer lav $ 1.0 24 timer høy All Time High $ 1.013 Laveste pris $ 0.981207 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -0.01% Prisendring (7D) +0.01%

Plume USD (PUSD) sanntidsprisen er $0.997969. I løpet av de siste 24 timene har PUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.995254 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUSD er $ 1.013, mens den rekordlave prisen er $ 0.981207.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUSD endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -0.01% over 24 timer og +0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Plume USD (PUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.37M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.37M Opplagsforsyning 16.39M Total forsyning 16,388,758.74696

Nåværende markedsverdi på Plume USD er $ 16.37M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUSD er 16.39M, med en total tilgang på 16388758.74696. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.37M.