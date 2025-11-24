Plume Staked ETH pris i dag

Sanntids Plume Staked ETH (PETH) pris i dag er $ 2,752.27, med en 1.59% endring de siste 24 timene. Nåværende PETH til USD konverteringssats er $ 2,752.27 per PETH.

Plume Staked ETH rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 118,358, med en sirkulerende forsyning på 43.00 PETH. I løpet av de siste 24 timene PETH har den blitt handlet mellom $ 2,697.5(laveste) og $ 2,807.45 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4,947.99, mens tidenes laveste notering var $ 2,616.67.

Kortsiktig har PETH beveget seg -0.07% i løpet av den siste timen og -9.06% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Plume Staked ETH (PETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 118.36K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 118.36K
Opplagsforsyning 43.00
Total forsyning 43.00349900215477

