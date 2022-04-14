PlinkoIncinerator (PLINC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PlinkoIncinerator (PLINC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PlinkoIncinerator (PLINC) Informasjon Plinko Incinerator is a Solana-based utility platform that allows users to burn unwanted tokens, NFTs, and dust from their wallets, reclaiming the associated SOL. This reduces wallet clutter and unlocks value from previously worthless assets. The platform also features a gamified system where reclaimed SOL can be used to play a custom Plinko game with real payout mechanics. $PLINC is the governance and utility token that powers the platform, offering reduced fees, staking, governance rights, and exclusive access to future features. Offisiell nettside: https://plinkoincinerator.com/ Kjøp PLINC nå!

PlinkoIncinerator (PLINC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PlinkoIncinerator (PLINC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.35K $ 9.35K $ 9.35K Total forsyning: $ 997.07M $ 997.07M $ 997.07M Sirkulerende forsyning: $ 997.07M $ 997.07M $ 997.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.35K $ 9.35K $ 9.35K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om PlinkoIncinerator (PLINC) pris

PlinkoIncinerator (PLINC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PlinkoIncinerator (PLINC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PLINC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PLINC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PLINCs tokenomics, kan du utforske PLINC tokenets livepris!

PLINC prisforutsigelse Vil du vite hvor PLINC kan være på vei? Vår PLINC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PLINC tokenets prisforutsigelse nå!

