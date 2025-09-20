PlinkoIncinerator (PLINC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00030405$ 0.00030405 $ 0.00030405 Laveste pris $ 0.00000688$ 0.00000688 $ 0.00000688 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.39% Prisendring (7D) -0.39%

PlinkoIncinerator (PLINC) sanntidsprisen er $0.00000938. I løpet av de siste 24 timene har PLINC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLINC er $ 0.00030405, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000688.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLINC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PlinkoIncinerator (PLINC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.35K$ 9.35K $ 9.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.35K$ 9.35K $ 9.35K Opplagsforsyning 997.07M 997.07M 997.07M Total forsyning 997,074,732.012602 997,074,732.012602 997,074,732.012602

Nåværende markedsverdi på PlinkoIncinerator er $ 9.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLINC er 997.07M, med en total tilgang på 997074732.012602. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.35K.