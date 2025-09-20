Dagens PlinkoIncinerator livepris er 0.00000938 USD. Spor prisoppdateringer for PLINC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLINC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PlinkoIncinerator livepris er 0.00000938 USD. Spor prisoppdateringer for PLINC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLINC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

PlinkoIncinerator Pris (PLINC)

1 PLINC til USD livepris:

PlinkoIncinerator (PLINC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:48:44 (UTC+8)

PlinkoIncinerator (PLINC) Prisinformasjon (USD)

$ 0.00030405
$ 0.00030405$ 0.00030405

$ 0.00000688
$ 0.00000688$ 0.00000688

-0.39%

-0.39%

PlinkoIncinerator (PLINC) sanntidsprisen er $0.00000938. I løpet av de siste 24 timene har PLINC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLINC er $ 0.00030405, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000688.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLINC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PlinkoIncinerator (PLINC) Markedsinformasjon

$ 9.35K
$ 9.35K$ 9.35K

$ 9.35K
$ 9.35K$ 9.35K

997.07M
997.07M 997.07M

997,074,732.012602
997,074,732.012602 997,074,732.012602

Nåværende markedsverdi på PlinkoIncinerator er $ 9.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLINC er 997.07M, med en total tilgang på 997074732.012602. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.35K.

PlinkoIncinerator (PLINC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på PlinkoIncinerator til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PlinkoIncinerator til USD ble $ +0.0000024956.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PlinkoIncinerator til USD ble $ +0.0000004101.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PlinkoIncinerator til USD ble $ -0.00005547277992116454.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000024956+26.61%
60 dager$ +0.0000004101+4.37%
90 dager$ -0.00005547277992116454-85.53%

Hva er PlinkoIncinerator (PLINC)

Plinko Incinerator is a Solana-based utility platform that allows users to burn unwanted tokens, NFTs, and dust from their wallets, reclaiming the associated SOL. This reduces wallet clutter and unlocks value from previously worthless assets. The platform also features a gamified system where reclaimed SOL can be used to play a custom Plinko game with real payout mechanics. $PLINC is the governance and utility token that powers the platform, offering reduced fees, staking, governance rights, and exclusive access to future features.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

PlinkoIncinerator (PLINC) Ressurs

PlinkoIncinerator Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PlinkoIncinerator (PLINC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PlinkoIncinerator (PLINC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PlinkoIncinerator.

Sjekk PlinkoIncineratorprisprognosen nå!

PLINC til lokale valutaer

PlinkoIncinerator (PLINC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PlinkoIncinerator (PLINC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PLINC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om PlinkoIncinerator (PLINC)

Hvor mye er PlinkoIncinerator (PLINC) verdt i dag?
Live PLINC prisen i USD er 0.00000938 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PLINC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PLINC til USD er $ 0.00000938. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PlinkoIncinerator?
Markedsverdien for PLINC er $ 9.35K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PLINC?
Den sirkulerende forsyningen av PLINC er 997.07M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPLINC ?
PLINC oppnådde en ATH-pris på 0.00030405 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PLINC?
PLINC så en ATL-pris på 0.00000688 USD.
Hva er handelsvolumet til PLINC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PLINC er -- USD.
Vil PLINC gå høyere i år?
PLINC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PLINC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:48:44 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.