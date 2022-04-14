Pleasure Coin (NSFW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pleasure Coin (NSFW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pleasure Coin (NSFW) Informasjon Offisiell nettside: https://nsfwpay.com/

Pleasure Coin (NSFW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pleasure Coin (NSFW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 783.81K $ 783.81K $ 783.81K Total forsyning: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B Sirkulerende forsyning: $ 63.96B $ 63.96B $ 63.96B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 845.61K $ 845.61K $ 845.61K All-time high: $ 0.00114031 $ 0.00114031 $ 0.00114031 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pleasure Coin (NSFW) pris

Pleasure Coin (NSFW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pleasure Coin (NSFW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NSFW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NSFW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NSFWs tokenomics, kan du utforske NSFW tokenets livepris!

NSFW prisforutsigelse Vil du vite hvor NSFW kan være på vei? Vår NSFW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NSFW tokenets prisforutsigelse nå!

