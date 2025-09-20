Dagens Pleasure Coin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NSFW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NSFW pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pleasure Coin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NSFW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NSFW pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Pleasure Coin Logo

Pleasure Coin Pris (NSFW)

Ikke oppført

1 NSFW til USD livepris:

-9.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
Pleasure Coin (NSFW) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:02:07 (UTC+8)

Pleasure Coin (NSFW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

$ 0.00114031
$ 0.00114031$ 0.00114031

-2.92%

-9.97%

-10.92%

-10.92%

Pleasure Coin (NSFW) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NSFW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NSFW er $ 0.00114031, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NSFW endret seg med -2.92% i løpet av den siste timen, -9.97% over 24 timer og -10.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pleasure Coin (NSFW) Markedsinformasjon

--
Nåværende markedsverdi på Pleasure Coin er $ 933.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NSFW er 63.96B, med en total tilgang på 69000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.01M.

Pleasure Coin (NSFW) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Pleasure Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Pleasure Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Pleasure Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Pleasure Coin til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-9.97%
30 dager$ 0-0.49%
60 dager$ 0-19.37%
90 dager$ 0--

Hva er Pleasure Coin (NSFW)

Pleasure Coin (NSFW) Ressurs

Offisiell nettside

Pleasure Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pleasure Coin (NSFW) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pleasure Coin (NSFW) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pleasure Coin.

Sjekk Pleasure Coinprisprognosen nå!

NSFW til lokale valutaer

Pleasure Coin (NSFW) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pleasure Coin (NSFW) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NSFW tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Pleasure Coin (NSFW)

Hvor mye er Pleasure Coin (NSFW) verdt i dag?
Live NSFW prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NSFW-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NSFW til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pleasure Coin?
Markedsverdien for NSFW er $ 933.37K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NSFW?
Den sirkulerende forsyningen av NSFW er 63.96B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNSFW ?
NSFW oppnådde en ATH-pris på 0.00114031 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NSFW?
NSFW så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NSFW?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NSFW er -- USD.
Vil NSFW gå høyere i år?
NSFW kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NSFW prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:02:07 (UTC+8)

Pleasure Coin (NSFW) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

