Plaza LevETH (LEVETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2,053.93 $ 2,053.93 $ 2,053.93 24 timer lav $ 2,485.16 $ 2,485.16 $ 2,485.16 24 timer høy 24 timer lav $ 2,053.93$ 2,053.93 $ 2,053.93 24 timer høy $ 2,485.16$ 2,485.16 $ 2,485.16 All Time High $ 9,829.9$ 9,829.9 $ 9,829.9 Laveste pris $ 31.86$ 31.86 $ 31.86 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -5.11% Prisendring (7D) -3.83% Prisendring (7D) -3.83%

Plaza LevETH (LEVETH) sanntidsprisen er $2,293.73. I løpet av de siste 24 timene har LEVETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2,053.93 og et toppnivå på $ 2,485.16, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LEVETH er $ 9,829.9, mens den rekordlave prisen er $ 31.86.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LEVETH endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -5.11% over 24 timer og -3.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Plaza LevETH (LEVETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 267.22K$ 267.22K $ 267.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 267.22K$ 267.22K $ 267.22K Opplagsforsyning 116.50 116.50 116.50 Total forsyning 116.4999252449791 116.4999252449791 116.4999252449791

Nåværende markedsverdi på Plaza LevETH er $ 267.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LEVETH er 116.50, med en total tilgang på 116.4999252449791. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 267.22K.