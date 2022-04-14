Plaza BondETH (BONDETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Plaza BondETH (BONDETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Plaza BondETH (BONDETH) Informasjon Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/ Offisiell nettside: https://app.plaza.finance/

Plaza BondETH (BONDETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Plaza BondETH (BONDETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 624.29K $ 624.29K $ 624.29K Total forsyning: $ 6.25K $ 6.25K $ 6.25K Sirkulerende forsyning: $ 6.25K $ 6.25K $ 6.25K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 624.29K $ 624.29K $ 624.29K All-time high: $ 108.57 $ 108.57 $ 108.57 All-Time Low: $ 45.11 $ 45.11 $ 45.11 Nåværende pris: $ 99.94 $ 99.94 $ 99.94 Lær mer om Plaza BondETH (BONDETH) pris

Plaza BondETH (BONDETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Plaza BondETH (BONDETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BONDETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BONDETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BONDETHs tokenomics, kan du utforske BONDETH tokenets livepris!

