Plaza BondETH (BONDETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 100.4 $ 100.4 $ 100.4 24 timer lav $ 101.11 $ 101.11 $ 101.11 24 timer høy 24 timer lav $ 100.4$ 100.4 $ 100.4 24 timer høy $ 101.11$ 101.11 $ 101.11 All Time High $ 108.57$ 108.57 $ 108.57 Laveste pris $ 45.11$ 45.11 $ 45.11 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -0.52% Prisendring (7D) -1.05% Prisendring (7D) -1.05%

Plaza BondETH (BONDETH) sanntidsprisen er $100.42. I løpet av de siste 24 timene har BONDETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 100.4 og et toppnivå på $ 101.11, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BONDETH er $ 108.57, mens den rekordlave prisen er $ 45.11.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BONDETH endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -0.52% over 24 timer og -1.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Plaza BondETH (BONDETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 627.29K$ 627.29K $ 627.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 627.29K$ 627.29K $ 627.29K Opplagsforsyning 6.25K 6.25K 6.25K Total forsyning 6,246.383927732336 6,246.383927732336 6,246.383927732336

Nåværende markedsverdi på Plaza BondETH er $ 627.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BONDETH er 6.25K, med en total tilgang på 6246.383927732336. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 627.29K.