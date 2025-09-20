Dagens Plaza BondETH livepris er 100.42 USD. Spor prisoppdateringer for BONDETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BONDETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Plaza BondETH livepris er 100.42 USD. Spor prisoppdateringer for BONDETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BONDETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BONDETH

BONDETH Prisinformasjon

BONDETH Offisiell nettside

BONDETH tokenomics

BONDETH Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Plaza BondETH Logo

Plaza BondETH Pris (BONDETH)

Ikke oppført

1 BONDETH til USD livepris:

$100.42
$100.42$100.42
-0.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Plaza BondETH (BONDETH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:23:14 (UTC+8)

Plaza BondETH (BONDETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 100.4
$ 100.4$ 100.4
24 timer lav
$ 101.11
$ 101.11$ 101.11
24 timer høy

$ 100.4
$ 100.4$ 100.4

$ 101.11
$ 101.11$ 101.11

$ 108.57
$ 108.57$ 108.57

$ 45.11
$ 45.11$ 45.11

-0.07%

-0.52%

-1.05%

-1.05%

Plaza BondETH (BONDETH) sanntidsprisen er $100.42. I løpet av de siste 24 timene har BONDETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 100.4 og et toppnivå på $ 101.11, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BONDETH er $ 108.57, mens den rekordlave prisen er $ 45.11.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BONDETH endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -0.52% over 24 timer og -1.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Plaza BondETH (BONDETH) Markedsinformasjon

$ 627.29K
$ 627.29K$ 627.29K

--
----

$ 627.29K
$ 627.29K$ 627.29K

6.25K
6.25K 6.25K

6,246.383927732336
6,246.383927732336 6,246.383927732336

Nåværende markedsverdi på Plaza BondETH er $ 627.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BONDETH er 6.25K, med en total tilgang på 6246.383927732336. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 627.29K.

Plaza BondETH (BONDETH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Plaza BondETH til USD ble $ -0.5340742554785.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Plaza BondETH til USD ble $ +0.4619420420.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Plaza BondETH til USD ble $ +0.4872077140.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Plaza BondETH til USD ble $ +0.54333275351516.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.5340742554785-0.52%
30 dager$ +0.4619420420+0.46%
60 dager$ +0.4872077140+0.49%
90 dager$ +0.54333275351516+0.54%

Hva er Plaza BondETH (BONDETH)

Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Plaza BondETH (BONDETH) Ressurs

Offisiell nettside

Plaza BondETH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Plaza BondETH (BONDETH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Plaza BondETH (BONDETH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Plaza BondETH.

Sjekk Plaza BondETHprisprognosen nå!

BONDETH til lokale valutaer

Plaza BondETH (BONDETH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Plaza BondETH (BONDETH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BONDETH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Plaza BondETH (BONDETH)

Hvor mye er Plaza BondETH (BONDETH) verdt i dag?
Live BONDETH prisen i USD er 100.42 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BONDETH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BONDETH til USD er $ 100.42. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Plaza BondETH?
Markedsverdien for BONDETH er $ 627.29K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BONDETH?
Den sirkulerende forsyningen av BONDETH er 6.25K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBONDETH ?
BONDETH oppnådde en ATH-pris på 108.57 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BONDETH?
BONDETH så en ATL-pris på 45.11 USD.
Hva er handelsvolumet til BONDETH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BONDETH er -- USD.
Vil BONDETH gå høyere i år?
BONDETH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BONDETH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:23:14 (UTC+8)

Plaza BondETH (BONDETH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.