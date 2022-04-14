PlayNity (PLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PlayNity (PLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PlayNity (PLY) Informasjon PlayNity is approaching investors and players community on the Play2Earn growing trend in the metaverse space. Project delivers the possibility to earn from Play2Eearn games without engaging in all in-game process for investors and delivers for players the possibility to play P2E games risk-free without any capital requirement. In the area of Play2Earn, PlayNity project makes it possible for: Players - to have a possibility to play Play2Earn games where they cannot afford to invest the required amount of money to start and maintain earnings.

Suppliers (investors) - to be able to allocate funds in the Play2Earn gaming expecting some earnings, without sacrificing time and requiring any knowledge about the detailed game mechanics and behind-the-scenes process.

Trainers who have wide knowledge in the scope of a wide variety of games - to have the possibility to train players and earn money without investment.

Managers who have experience in managing in-game NFTs and leading groups of scholars and trainers - to be able to earn even more with bigger teams. In principle, 20% of earned value will be spent on the tokens buyback and burn. It will make circulating tokens less inflationary and at some point, deflationary. 10% will be spent on the DAO maintenance costs, and the remaining 70% of the earnings is planned to be spent on the new in-game NFT purchases as well as releasing its own NFT collections to gather even higher earnings. Above numbers and treasury management policy can be adjusted to meet market conditions. Offisiell nettside: https://playnity.io/ Kjøp PLY nå!

PlayNity (PLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PlayNity (PLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.94K $ 17.94K $ 17.94K Total forsyning: $ 106.37M $ 106.37M $ 106.37M Sirkulerende forsyning: $ 96.92M $ 96.92M $ 96.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.69K $ 19.69K $ 19.69K All-time high: $ 0.357112 $ 0.357112 $ 0.357112 All-Time Low: $ 0.00018454 $ 0.00018454 $ 0.00018454 Nåværende pris: $ 0.0001851 $ 0.0001851 $ 0.0001851 Lær mer om PlayNity (PLY) pris

PlayNity (PLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PlayNity (PLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PLYs tokenomics, kan du utforske PLY tokenets livepris!

