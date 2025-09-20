PlayNity (PLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.357112$ 0.357112 $ 0.357112 Laveste pris $ 0.00018551$ 0.00018551 $ 0.00018551 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

PlayNity (PLY) sanntidsprisen er $0.00018643. I løpet av de siste 24 timene har PLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLY er $ 0.357112, mens den rekordlave prisen er $ 0.00018551.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PlayNity (PLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.04K$ 18.04K $ 18.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.83K$ 19.83K $ 19.83K Opplagsforsyning 96.88M 96.88M 96.88M Total forsyning 106,374,448.0 106,374,448.0 106,374,448.0

Nåværende markedsverdi på PlayNity er $ 18.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLY er 96.88M, med en total tilgang på 106374448.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.83K.