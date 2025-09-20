PlayNity Pris (PLY)
PlayNity (PLY) sanntidsprisen er $0.00018643. I løpet av de siste 24 timene har PLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLY er $ 0.357112, mens den rekordlave prisen er $ 0.00018551.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på PlayNity er $ 18.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLY er 96.88M, med en total tilgang på 106374448.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.83K.
I løpet av i dag er prisendringen på PlayNity til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PlayNity til USD ble $ -0.0000009283.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PlayNity til USD ble $ -0.0000031177.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PlayNity til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|--
|30 dager
|$ -0.0000009283
|-0.49%
|60 dager
|$ -0.0000031177
|-1.67%
|90 dager
|$ 0
|--
PlayNity is approaching investors and players community on the Play2Earn growing trend in the metaverse space. Project delivers the possibility to earn from Play2Eearn games without engaging in all in-game process for investors and delivers for players the possibility to play P2E games risk-free without any capital requirement. In the area of Play2Earn, PlayNity project makes it possible for: - Players - to have a possibility to play Play2Earn games where they cannot afford to invest the required amount of money to start and maintain earnings. - Suppliers (investors) - to be able to allocate funds in the Play2Earn gaming expecting some earnings, without sacrificing time and requiring any knowledge about the detailed game mechanics and behind-the-scenes process. - Trainers who have wide knowledge in the scope of a wide variety of games - to have the possibility to train players and earn money without investment. - Managers who have experience in managing in-game NFTs and leading groups of scholars and trainers - to be able to earn even more with bigger teams. In principle, 20% of earned value will be spent on the tokens buyback and burn. It will make circulating tokens less inflationary and at some point, deflationary. 10% will be spent on the DAO maintenance costs, and the remaining 70% of the earnings is planned to be spent on the new in-game NFT purchases as well as releasing its own NFT collections to gather even higher earnings. Above numbers and treasury management policy can be adjusted to meet market conditions.
