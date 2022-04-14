PlayMind (PLAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PlayMind (PLAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PlayMind (PLAI) Informasjon PlayMind enables players to commoditize their gameplay data, train AI agents to automate in-game actions, and build full games — without code — using AI: An AI Driven Game Launcher. It is a decentralized data capture protocol that redefines how games are built, played, and monetized. It creates a new primitive for gaming where the value chain is flipped bottom-to-top, democratizing the entire industry Offisiell nettside: https://www.playmind.ai/ Teknisk dokument: https://whitepaper.playmind.ai/ Kjøp PLAI nå!

PlayMind (PLAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PlayMind (PLAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 146.23K $ 146.23K $ 146.23K Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 146.23K $ 146.23K $ 146.23K All-time high: $ 0.00193763 $ 0.00193763 $ 0.00193763 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00014624 $ 0.00014624 $ 0.00014624 Lær mer om PlayMind (PLAI) pris

PlayMind (PLAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PlayMind (PLAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PLAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PLAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PLAIs tokenomics, kan du utforske PLAI tokenets livepris!

PLAI prisforutsigelse Vil du vite hvor PLAI kan være på vei? Vår PLAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PLAI tokenets prisforutsigelse nå!

